نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. شاهد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي: صراع البقاء والتأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد 16 نقطة، من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يقاتل شيفيلد يونايتد من أجل البقاء في الدوري.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على برينتفورد، بينما يعاني شيفيلد يونايتد من تراجع في النتائج في الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث يتميز مانشستر يونايتد بقوة هجومية هائلة بقيادة كريستيانو رونالدو وجادون سانشو، بينما يعتمد شيفيلد يونايتد على دفاعه القوي وخبرة لاعبه بيلي شارب.

من الناحية التكتيكية، يتوقع أن يلعب مانشستر يونايتد بطريقة 4-2-3-1، مع الاعتماد على سرعة راشفورد وغرينوود في الهجوم، بينما قد يلعب شيفيلد يونايتد بطريقة 5-4-1، مع التركيز على الدفاع والهجمات المرتدة.