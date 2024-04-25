نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قاتلة لبرشلونة بشأن الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بشأن الصفقة المنتظرة خلال الفترة القليلة القادمة.

ويخطط نادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق إلى التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع من أجل تعزيز صفوف الكتالوني والمنافسة بقوة على الدوري ودوري الأبطال.

وقد خسر برشلونة فرصته في التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز عليه باريس سان جيرمان على أرضه في الكامب نو بعدما كانت الكفة ترجح فوز الإسباني.

صفقة برشلونة الجديدة

ووضع برشلونة اسم زوبيميندي، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد من أجل ضمه إلى الفريق وتعزيز صفوفه بواسطته.

وفي هذا السياق؛ رد زوبيميندي على هذه الأحاديث المنتشرة خلال تصريحات صحفية أكد من خلالها أن ما يتم تداوله مؤخرًا ليس إلا شائعات فقط وليس لها صحة من الأساس.

وشدد نجم سوسيداد في حديثه على أنه منسجم داخل فريقه الحالي ولا ينوي تركه وفي حال قرر الفريق رحيله سيكون في المستقبل وليس هناك صحة لما يتم تداوله بشأن انتقاله إلى برشلونة.