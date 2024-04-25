نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يحسم مصير نجم برشلونة المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة ناقش إحدى الصفقات أثناء اجتماع تحديد مصيره مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.



وأشار رامون سالموري الصحفي الشهير براديو كتالونيا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن لابورتا كان قد عقد اجتماعا حاسما مع تشافي بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية ولكن تم استكماله لاحقا في منزل لابورتا رئيس النادي.



وأكد رامون سالموري أن تشافي هيرنانديز ناقش صفقة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي مع ديكو في اجتماع تحديد مصيره وهناك تفاؤل بشأنها في برشلونة.



وأشار رامون سالموري إلى أن الشرط الجزائي في عقد سليفا يبلغ قدره 58 مليون يورو لكن المان سيتي قد يتفاوض بشأن هذا الرقم إذا أبلغهم سيلفا بأنه يفضل الرحيل.



وقال رامون سالموري أن تقارير صحفية إسبانية زعمت أن سيلفا يفضل برشلونة على ريال مدريد، حيث يرى أنه لا يوجد مكان له في قائمة الملكي.



وأوضح رامون سالموري أن سيلفا مستعد أيضا أن يضحي بجزء من راتبه من أجل المساعدة في الانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.