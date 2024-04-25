مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره برايتون برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "أميكس ستاديوم" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

سجل كيفين دي بروين أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من كايل ووكر من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها دي بروين برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 26، بعد ركلة حرة، نفذها فودين بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 34، بعد أن تمكن برناردو سيلفا من قطع الكرة لتصل إلى فودين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الرابع لصالح السيتيزن في الدقيقة 62، بعد أن راوغ كايل ووكر المدافع بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى زميله ألفاريز الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات.

ويتواجد فريق برايتون، بالمركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في مثلهم وخسارة 11 مواجهة.