شبانة: واثق من قدرة الأهلي على تخطى مازيمبي.. وكولر ينافس جوزيه في تحطيم الأرقام القياسية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استعادة حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الأهلي سيكون دفعة قوية للفريق قبل مواجهة مازيمبي، مشيرا إلى أنه من الوارد مشاركة اللاعبان بشكل أساسي وفقا لرؤية مارسيل كولر، مشيدًا في الوقت ذاته بالدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الذي نال الثناء والتقدير من جانب المدرب السويسري خلال الفترة الماضية.

شبانة: واثق من قدرة الأهلي على تخطى مازيمبي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "واثق في قدرة الأهلي على تخطي مازيمبي بفارق هدفين على الأقل، وسيكون هناك دور هام لـ الشحات وإمام عاشور، وسيكون هناك منافسة قوية بين الشحات وعبدالقادر في مركز الجناح الأيسر، وكذلك بيرسي تاو ورضا سليم في الجانب الايمن".

وأضاف: "الأهلي قادر على تخطي مازيمبي، والفريق الأحمر يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ومنذ عام 2010 وعندما يصل الأهلي لنصف النهائي، فأنه يتأهل للدور النهائي، بالإضافة إلى أنه يسعى للوصول للمرة الخامسة في تاريخه على التوالي للنهائي منذ نسخة 2020".

وواصل: "كولر أصبح ينافس مانويل جوزيه على الأرقام القياسية، ويسعى للفوز على مازيمبي من أجل الوصول للمباراة الـ20 دون خسارة، ومعادلة رقم الترجي التونسي".

