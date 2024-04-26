نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع أمام مازيمبي في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة 26 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي ومازيمبي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة، بينما تقام في الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي.