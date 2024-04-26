نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل طارئ في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد عن تعديل طارئ في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سوسييداد، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا".

تعديل طارئ في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد

وذكر الحساب الرسمي لريال مدريد على منصة تويتر، أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام انضم إلى القائمة بدلًا من زميله البرازيلي رودريجو.

تضم قائمة ريال مدريد للمباراة ما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، وفران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، وأنطونيو روديجر.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، وأردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو، وإبراهيم دياز.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، في حين يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 51 نقطة