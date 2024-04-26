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أحمد جودة - القاهرة - استقر جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل الزعيم لمواجهة نظيره الفتح، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الفتح، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. ياسين بونو

خط الدفاع.. خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، رينان لودي

الوسط.. سلمان الفرج، روين نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو

الهجوم.. عبدالله الحمدان، صالح الشهري

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.