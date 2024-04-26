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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نظيره الشباب، في كلاسيكو الكرة السعودية الذي يُقام لحساب الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري روشن 2024، ويريد في بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم، "نمور جدة" استغلال سقوط الأهلي في فخ الهزيمة من الرياض يوم الخميس، من خلال الفوز على الشباب ومعها بلوغ النقطة 53 والحصول على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، أما "الليوث" فيريدون رفقة مدربهم الخبير في خبايا الكرة السعودية، فيتور بيريرا، مواصلة النتائج الإيجابية بالآونة الأخيرة والعمل على تحسين مركز الفريق الذي يحتل المركز 11 برصيد 35 نقطة فقط.. وإليكم في السطور التالية التفاصيل عن بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا لكتيبة المدرب مارسيلو غاياردو بعد خسارة مباراة الدور الأول بهدف كارلوس جونيور في شهر نوفمبر الماضي، وفي هذا التقرير سنتعرف معًا إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2024 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها والمزيد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2024

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. وتُذاع مباريات الدوري السعودي 2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب هي الأولى SSC 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. ويمكن متابعة قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024، من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد 12380 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4

معلق مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. وسيعلق عبر قناة SSC1 SD على كلاسيكو الاتحاد والشباب المعلق عيسى الزدجالي، أما عبر قناة SSC1 HD يمكنك متابعة المباراة إما بصوت حاتم بطيشة أو حماد العنزي.

تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب بالجولة 29 في الدوري السعودي

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم 2023/2024، وتقام مباراة الاتحاد ضد الشباب، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي الجاري 2023/2024، ويحتل الاتحاد المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 50 نقطة ويسعى أكثر للاقتراب من المركز الثالث الذي يحتله الأهلي برصيد 52 نقطة.

مباشر تشكيل الاتحاد ضد الشباب اليوم

حراسة المرمى: محمد جاسم.

خط الدفاع: مد الله العليان، لويز فيليبي، سعد آل موسى، فواز الصقور.

خط الوسط: فيصل الغامدي، سلطان فرحان، نجولو كانتي، علي الشمراني.

خط الهجوم: صالح العمري، مروان الصحفي.

مباشـر تشكيل الشباب ضد الاتحاد اليوم

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: غانم سايس، إياجو سانتوس، نادر الشراري.

خط الوسط: متعب الحربي، مصعب الجوير، رياض شراحيلي، حمد اليامي.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، نواف الصعدي، حبيب ديالو.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. وهناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

بث مباشر الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم.. وتُقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب "الجوهرة المشعة" اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر.