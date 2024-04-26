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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Al-Ittihad بث مباشر شاهد الآن.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD في الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين".. مع يلا شوت اليوم، يمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي، عبر رابط سريع بجودة عالية. يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" هذا الكلاسيكو المثير، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري روشن 2024. تسعى "نمور جدة" للاستفادة من تعثر الأهلي والتقدم نحو المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، بينما يسعى "الليوث" بقيادة مدربهم فيتور بيريرا لمواصلة التحسن وتحسين مركز الفريق في الجدول الترتيبي.

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي.. وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا لكتيبة المدرب مارسيلو غاياردو بعد خسارة مباراة الدور الأول بهدف كارلوس جونيور في شهر نوفمبر الماضي، وفي هذا التقرير سنتعرف معًا إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2024 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها والمزيد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2024

وتُذاع مباريات الدوري السعودي 2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب هي الأولى SSC 1.

تردد القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب اليوم

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي.. ويمكن متابعة قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024، من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد 12380 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4

معلق مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي.. وسيعلق عبر قناة SSC1 SD على كلاسيكو الاتحاد والشباب المعلق عيسى الزدجالي، أما عبر قناة SSC1 HD يمكنك متابعة المباراة إما بصوت حاتم بطيشة أو حماد العنزي.

تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب بالجولة 29 في الدوري السعودي

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي.. تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم 2023/2024، وتقام مباراة الاتحاد ضد الشباب، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي الجاري 2023/2024، ويحتل الاتحاد المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 50 نقطة ويسعى أكثر للاقتراب من المركز الثالث الذي يحتله الأهلي برصيد 52 نقطة.

تشكيل الاتحاد ضد الشباب اليوم

حراسة المرمى: محمد جاسم.

خط الدفاع: مد الله العليان، لويز فيليبي، سعد آل موسى، فواز الصقور.

خط الوسط: فيصل الغامدي، سلطان فرحان، نجولو كانتي، علي الشمراني.

خط الهجوم: صالح العمري، مروان الصحفي.

تشكيل الشباب ضد الاتحاد اليوم

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: غانم سايس، إياجو سانتوس، نادر الشراري.

خط الوسط: متعب الحربي، مصعب الجوير، رياض شراحيلي، حمد اليامي.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، نواف الصعدي، حبيب ديالو.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي.. وهناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

يلا شوت Al-Ittihad اليوم.. مشاهدة البث المباشر مباراة الاتحاد × الشباب رابط سريع HD بث مباشر شاهد الآن الدوري السعودي.. وتُقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب "الجوهرة المشعة" اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر.