نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك "سيدات" يفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0 في البطولة الإفريقية للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية للأندية.



وجاءت نتائج الأشواط كالاتي:

8/25

16/25

25/13



ومن المقرر، أن يلاقي فريق الزمالك نظيره بلدية بجاية الجزائري، بالجولة الثانية من دور المجموعات، غدًا السبت، في تمام الثامنة مساءً، بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي.



ويتواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على رأس المجموعة الثانية، بجانب فرق: "الكحول الإثيوبي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبلدية بجاية الجزائري".



ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: أحمد فتحي مديرًا فنيًا،أحمد مصطفي رئيسًا للجهاز، أشرف عبدالعال مدربًا، بلال وتوت مخططًا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللًا تقنيًا، سمية ناجح اخصائيًا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريًا.