نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي التونسي يُقصي صن داونز ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق الفوز على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي يتأهل لنهائي دوري الأبطال

سجل رائد بوشعيب لاعب فريق الترجي هدف الفوز للفريق التونسي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

وكانت المباراة قد توقف في الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم استئناف المباراة بعد تحسن الأجواء وتوقف الأمطار بعد نصف ساعة من التوقف.

الترجي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أنه كان قد تفوق أيضا في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب رادس.

ويلتقي الترجي مع الأهلي في المباراة النهائية، وذلك بعد تفوق الأحمر على مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بمجموع المباراتين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.