نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من نجم الأهلي عقب الفوز أمام مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويحجز مكان أمام الترجي في نهائي البطولة.

- تصريحات أحمد عبد القادر

وأكد أحمد عبد القادر عبر شاشة أون تايم سبورت:" أبارك لجماهير النادي الأهلي على التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أصبحنا على بعد.خطوة واحدة من تحقيق الهدف".

وواصل:" اشكرهم على مساندتنا بهذا الشكل الرائع، ونركز في جميع المباريات القادمة في الدوري ونتمنى الاستمرارية في تحقيق الانتصارات".

وتابع:" لم يكن لدي شك أو يأس أننا سنحقق الفوز حتى بعد إحراز مازيمبي الهدف الذي تم إلغاؤه".

وأشار:" ابتعد 6 شهور خرجت من حسابات المشاركة الأساسية، ونجحت أن أعود من جديد واسعى أن استمر في تقديم المستوى المناسب لأكون دائما داخل الملعب وسنعطي الترجي حقه واحترامه داخل الملعب".

