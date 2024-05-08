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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" على شعبي إف إم، على المستوى الذي ظهر به النادي الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق الاتحاد السكندري والفوز برباعية مقابل هدف وحيد.

شبانة يثني على كولر بسبب نجم الأهلي

كما أبرز شبانة دور عمر كمال عبد الواحد المميز والذي كلل بهدف أكثر من رائع يصعب على أي حارس مرمى التصدي اليه.

وأرجع شبانة سبب تفوق عمر كمال عبد الواحد للمدير الفني مارسيل كولر، الذي راهن على الدفع باللاعب في مركز الظهير الأيسر رغم الانتقادات التي وجهت اليه لاستبعاد الدبيس في غياب علي معلول.

واختتم شبانة قائلا ان عمر كمال عبد الواحد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم الدفع به في مركز مختلف تأكيدا لما قاله كولر في المؤتمر الصحفي بإنه لاعب جوكر.

