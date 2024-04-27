نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد خالد بيبو، مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، على الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها، خاصة بعد تراجع أداء الفريق في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ونجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز أمام نظيره نادي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

- تعليق بيبو بعد الهجوم عليه

وأكد خالد بيبو عبر شاشة أون تايم سبورت:" أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى جماهير النادي الأهلي بهذا الشكل والحماس، وهو اللاعب رقم 1 و12 وبدونهم اليوم كانت المباراة ستهرب منا".

وتابع:" من أول فرد داخل مجلس الإدارة بقيادة الخطيب وجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين، الجميع أجتهد بشدة".

وتحدث عن الهجوم عليه:" أتمنى أن يكون الهجوم وقت الاخفاق عليا أنا استطيع أن اتحمل ذلك تعرضت العديد من المواقف ولكن دون أن يمس اللاعبين أو الجهاز الفني، ووقتها سأعرف كيف أتعامل وعاصرنا أجواء ومواقف صعبة كثيرة".

وأختتم:" لا بد أن يكون الانتقاد واقعي تحدث عن الفنيات فقط وانتقد، والأشخاص الذين قاموا بإخفاء الكرات خلال مواجهة الزمالك لم يهاجموا مثل ما تعرضت له، وكان لدينا اصرار كبير على تحقيق المكسب، ولدينا قائمة لاعبين مميزة ووسام بن علي يخطو بخطى ثابتة وثقة".

