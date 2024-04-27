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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الترجي الرياضي التونسي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 25 فريقًا من مختلف القارات.

الترجي يضمن التأهل لمونديال الأندية 2025

ستشارك 4 فرق أفريقية في البطولة، وهي الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2021 و2023، والوداد البيضاوي المغربي، بطل نسخة 2022 من دوري الأبطال. وقد حسم الترجي تأهله لمونديال الأندية بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، إثر تغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0.

وبفضل فوز الأهلي على بطل الكونغو، حصل صن داونز على بطاقة التأهل لمونديال الأندية، ليكتمل بذلك عقد الفرق الأفريقية الأربعة المشاركة في البطولة.

كان مازيمبي بحاجة للتأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب للحصول على بطاقة التأهل لمونديال الأندية، لكن فشل في تحقيق ذلك.

الجدير بالذكر أن الترجي شارك في ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم للأندية في أعوام 2011 و2018 و2019، وحقق المركز الخامس في نسختي 2018 و2019.