نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع صفقة تشافي تحت الأختبار.. هل يرحل عن البلوجرانا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل مهاجمه البرازيلي فيتور روكي بعد انتهاء الموسم الحالي.

برشلونة يضع روكي تحت الأختبار

بات روكي بعيدًا عن دائرة الاهتمام داخل النادي الكتالوني مؤخرًا، رغم بدء رحلته مع الفريق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

سلطت صحيفة "سبورت" الكتالونية الضوء على قلة مشاركات روكي في أهم مراحل الموسم، حيث لم يعد خيارًا للمدرب تشافي هيرنانديز في الأسابيع الأخيرة.

خاض المهاجم الشاب 310 دقائق مع برشلونة، لكنه لم يشارك كأساسي سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة.

وذكرت الصحيفة أن المباريات الـ6 المتبقية للفريق ستكون حاسمة لتحديد مصير اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

سينتظر برشلونة لمعرفة أداء روكي في المباريات المتبقية، ومدى استغلاله للفرص التي ستتاح له، لتحديد مدى إمكانية الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

أشارت "سبورت" إلى أن برشلونة قد ينتظر حتى خوض روكي فترة الإعداد للموسم القادم تحت إشراف تشافي، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

أحد الخيارات المطروحة هو إرسال روكي على سبيل الإعارة إلى ناد آخر في الصيف، ليحصل على فرصة للعب بانتظام واكتساب الخبرات في الملاعب الأوروبية قبل العودة مستقبلًا إلى برشلونة.