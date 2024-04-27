محمود الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار غير متوقع عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، بقرار غير متوقع بعدما تمكن المارد الأحمر، من التأهل بشكل رسمي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي

ونجح فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على نظيره مازيمبي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرار مفاجئ من محمود الخطيب للاعبي الأهلي

حيث قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت لاعبي الفريق، بسبب الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم صرف مكافآت للاعبي الأهلي تقدر ب 100 ألف جنيه لكل لاعب أساسي داخل الفريق، وستقل للاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية مع المارد الأحمر.

واستقر النادي الأهلي كذلك، على دفع مكافآت التأهل لنهائي إفريقيا في الأيام القليلة المقبلة، ليتم دعمهم قبل مواجهة النهائي؛ واستكمال مشوار الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما من المنتظر أن يتم دفع مستحقات لاعبي الأهلي، التي تم توقفها في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستوى المارد الأحمر والنتائج السلبية التي حققها في بطولة الدوري المصري الممتاز.

