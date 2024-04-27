نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي أمام الصفاقسي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الترجي لمواجهة نظيره الصفاقسي وذلك وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.



ويحتل الترجي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 4 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة ولم يتلقى أي هزائم.



أما الصفاقسي فيحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد 3 تعادلات وهزيمة واحدة في أربع مباريات دون تحقيق أي فوز.



موعد مباراة الترجي التونسي والصفاقسي في الدوري



تنطق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الترجي والصفاقسي في الدوري



تنقل المباراة عبر قناة الوطنية التونسية 1: تردد القناة 10795، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: رأسي.

قناة الوطنية التونسية 2: تردد القناة 10777، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة أفقي.

