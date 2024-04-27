تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.. مفاجآت بالجملة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، مساء اليوم السبت 27 إبريل الجاري، في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: بادياشيل، تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، مارك كوكورالا

خط الوسط: جالاجير، موسيس كايسيدو، مودريك، مادويكي.

خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا عبر قناة bein sports 1HD.