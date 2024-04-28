نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يضرب بلباو بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، في تحقيق الفوز أمام نظيره أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو

افتتح التهديف رودريجو دي بول، في الدقيقة 15 لصالح أتلتيكو مدريد، فيما أدرك نيكولاس ويليامز هدف التعادل لصالح أتلتيك بلباو في الدقيقة 45+1، من صناعة غوركا غوروزيتا، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف.

وفي الشوط الثاني، استطاع أنخل كوريا أن يسجل الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 52 من صناعة كوكي.

ونجح أوناي سيمون في تسجيل هدف أتلتيكو مدريد الثالث في الدقيقة 80 بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 58 نقطة محتلًا المركز الخامس.