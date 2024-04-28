نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام غالي يكشف رأيه في أزمة صلاح وكلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي، نجم الكرة المصرية السابق، أنه حركته مع توتنهام كانت لا تصح حتى ولو كان يتعرض للظلم في الفريق وأن أي مشاكل يحب أن تكون في الغرف المغلقة.

ولفت حسام غالي إلى أن أن الجمهور لا يحب أن يري مثل هذه الأمور مداعبًا أحمد حسن أنه خلع “الفانلة” حتي يريد الجميع عضلاته.

حسام غالي يعلق على لقطة كلوب وصلاح

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح أسطورة من اساطير ليفربول وقدم ارقام أسطورية ولا يصح ما يحدث معه ومن الذكاء التعامل مع نجم مثل صلاح بشكل أفضل مؤكدا أن الثنائي يجب أن يتداركا الأمر.

وأضاف، أنه كان في قمة تركيزه في بطولة 2010 من أجل أن يختتم مشواره بهذه البطولة وكنت سعيدا في السلام الوطني في مباراة النهائي أمام غانا لدرجة أنني كلمت نفسي معقول أنها مكتوبة لينا ثلاثة بطولات متتالية.

واختتم تصريحاته، أن هذا الجيل كان قويًا وعلى رأسهم أحمد حسن ويلعب تحت ضغط رهيب وقوي ونتاجه كان الفوز بالبطولات.