الرياضة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة حول عرض تدريب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فجر حسام البدري نجم ومدرب النادي السابق، مفاجأة مدوية عن موقفه من تولي قيادة الغريم التقليدي نادي الزمالك، حال وجود عرض رسمي لتولي مهام الفريق.

حسام البدري: أنا تحت أمر الأهلي

أكد حسام البدري عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي:" أهلي طرابلس فريق جيد جدًا ونجح أن يكون بطل الدوري لعدة مواسم متتالية".

وتابع: "الزمالك نادي كبير وأولاد القلعة البيضاء هم الأحق بهذا المنصب وطبيعي أن من الصعوبة أن أكون في هذا المكان بسبب انتمائي للأهلي".

حسام البدري: لم أوافق على تدريب الزمالك

واصل: "لم أوافق على تدريب الزمالك بعد عرض مرتضي منصور واجتمعت به وأبلغته ردي أن أبناء الزمالك الأحق أو التعاقد مع مدير فني أجنبي وبالنسبة لي الأمر صعب".

وأختتم: "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت وعملت مدير كرة لسنوات عديدة ولم يحدث أي تواصل بعد رحيلي عن القلعة الحمراء، ومنصب المدرب العام لا يتوافق مع خبراتي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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