باريس يهدر فرصة التتويج بتعادله مع لوهافر

باريس يهدر فرصة التتويج بتعادله مع لوهافرأهدر باريس سان جيرمان فرصة حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم مبكرا، بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه لوهافر بثلاثة أهداف لمثلهما، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من البطولة.

ووصل باريس سان جيرمان بالرصيد إلى 70 نقطة، وبات بحاجة الى خسارة موناكو، اليوم، أمام ليون ليضمن التتويج، بعدما رفع الفارق بينه وبين موناكو إلى 12 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية، في حين كان الانتصار على لوهافر كافيا لتتويج النادي الباريسي باللقب عبر الوصول الى النقطة 72.

على الجانب الآخر، رفع لوهافر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم لوهافر عبر كريستوفر أوبيري في الدقيقة 19، قبل أن يدرك برادلي باركولا التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 29.

واستعاد لوهافر الأسبقية في الدقيقة 38 عبر الغاني أندريه آيو الذي سجل الهدف الثاني لفريقه،، قبل أن يضيف زميله عبد الله توريه الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وقلص المغربي أشرف حكيمي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لباريس سان جرمان في الدقيقة 78، قبل أن يعدل البرتغالي جونزالو راموس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.