نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما × نابولي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

انطلقت مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي اليوم السبت بانطلاق ثلاث مباريات وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.

نجح إنتر ميلان، في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي يحتل صدارته برصيد 86 نقطة.

بينما يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 70 نقطة في حين جاء يوفنتوس بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

تُنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

- إنتر ميلان × تورينو الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر

- بولونيا × أودينيزي الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر

- إمبولي × أتلانتا الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر

- روما × نابولي الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر

- فيورنتينا وساسولو الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر