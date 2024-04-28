نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة كبرى في أزمة حسام حسن وصلاح.. والده رفض الصلح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، عن أزمة قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد صلاح، والمدير الفني الحالي حسام حسن، بسبب بعض التصريحات الأخيرة وموقف اللاعب من معسكر الفراعنة.

تطورات أزمة صلاح وحسام حسن

وأكد حسام البدري عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي:" حسام حسن لديه فرصه كبيرة في قيادة حلم الملايين في كأس العالم القادمة".

وتابع:" حسام حسن يحتاج إلى الاستقرار وحل أزمة محمد صلاح في أقرب وقت".

وتدخل مدحت شلبي معلقًا: "أحد المسؤولين داخل اتحاد الكرة تواصل مع والد محمد صلاح لإقناعه بالتوسط لحل الأزمة ولكنه رفض".

واستكمل البدري، حديثه: "لم أجد أي دعم جماهيري خلال تواجدي مع منتخب مصر مثل المدربين الأجانب، وخطوة بيراميدز خسرتني كثيرا بسبب عدم قبول جماهير الأهلي تلك الخطوة".