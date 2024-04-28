نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالاجير يتحسر على ضياع الفوز أمام استون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر نجم تشيلسي كونور جالاجير عن أسفه لضياع فرصة فوز فريقه على أستون فيلا، بعد التعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جالاجير يتحسر على ضياع الفوز أمام استون فيلا

تأخر تشيلسي بهدفين في البداية، لكنه عاد في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر جالاجير ونوني مادويكي. ومع ذلك، ألغى الحكم هدفًا للبلوز في الوقت بدل الضائع، بعد مراجعة تقنية الفيديو، بسبب خطأ على المدافع بينوا بادياشيل.

قال جالاجير في تصريحاته لشبكة "تي إن تي سبورتس": "نشعر بخيبة أمل. كان الشوط الأول سيئًا للغاية، حيث كانت تحركات الكرة بطيئة جدًا. في الشوط الثاني، تحسن الأداء وعدنا إلى المباراة. لقد كان يجب علينا الفوز، وأنا فخور بأداء اللاعبين في الشوط الثاني".

وأضاف: "كانت رسالة المدرب بين شوطي المباراة واضحة.. 'ابتهجوا واعملوا بجدية أكبر'. وكما قلت، كان الشوط الثاني أفضل بكثير".

وعن هدفه قال جالاجير: "لقد كان هدفًا رائعًا، كنت سعيدًا بتسجيله، لكنني أشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل الهدف الثالث".

وتابع: "أتيحت لنا فرص للفوز وأظهرنا شخصية قوية. كان يجب احتساب الهدف في النهاية، لكن القرار ليس بيدي. يمكننا أن نرفع رؤوسنا ونكتسب الثقة من هذا الأداء".

وأكمل جالاجير: "ما زلنا نعمل على تحسين أدائنا، ونحن بعيدون عن المستوى الذي نطمح إليه كناد. أبذل قصارى جهدي، وما زال أمامي الكثير لأتعلمه وأطوره في كل جانب من جوانب لعبي".