نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يرغب في التعاقد مع "جوهرة" أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أبرز التفاصيل التي تتعلق بالصفقة التي يخطط لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي في ظل سعيه الدائم والمستمر لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويريد نادي ميلان ضم نجوم جديدة إلى صفوف الفريق من أجل تقوية صفوفه الهجومية والدفاعية في سوق الميركاتو المُقبل وذلك من أجل الفوز بالبطولات التي يشارك فيها.

صفقة ميلان الجديدة من أستون فيلا

ويرى نادي ميلان ضرورة التعاقد مع مدافع يحمي الفريق في الموسم الجديد ولذلك فقد وضع البرازيلي دييغو كارلوس جوهرة أستون فيلا الإنجليزي لضمه إلى الفريق في فترة الانتقالات القادمة.

وقد زاد اهتمام نادي ميلان بالحصول على خدمات نجم أستون فيلا خلال الفترة المقبلة بعد أن عاد من إصابته في وتر العرقوب وتمكن من تحقيق عدد من النجاحات مع فريقه وخطف الأضواء نحوه.

يذكر أن ميلان يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد سبعون نقطة من أصل 34 مباراة لعبها والفوز في 21 مباراة والتعادل في سبعة والخسارة في ست مباريات أخرى.

