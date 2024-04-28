نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية مميزة لـ إنتر ميلان قبل مواجهة تورينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي إنتر ميلان نظيره نادي تورينو مساء اليوم الأحد والموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري وسط اهتمام العديد من الجمهور في كل مكان.

إحصائية مميزة لـ إنتر ميلان قبل مواجهة تورينو

وتلعب المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان ضد تورينو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب سان سيرو أحداث اللقاء الذي يجمع بين نادي إنتر ميلان بنظيره نادي تورينو ظهر اليوم الأحد في المباراة التي تنقل مع تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي سياق ذلك فيدخل إنتر ميلان مباراته ضد تورينو بقيادة سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق بمعنويات مرتفعة حيث شهدت آخر عشر مباريات تفوق كامل له إذ فاز في 8 مباريات، وخسر في لقاء واحد فقط، وتعادل في مثله.

يذكر أن ميلان يدخل مباراته ضد تورينو وهو مغردًا بالصدارة برصيد 86 نقطة وحاسمًا للدوري الإيطالي، في حين يقع تورينو في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

