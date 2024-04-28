نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح عمرو الحديدى نجم النادى الأهلى السابق، أنه سعيد بعودة محمود متولى للمشاركة مع الفريق الأحمر فى مباراة مازيمبي الأخيرة.

تصريحات عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق

وأضاف عمرو الحديدى خلال تصريحات إذاعية: إمام عاشور ظهر بشكل جيد ومعلم فى وسط الملعب وقادر على صناعة هجمات بشكل متميز، وأكرم توفيق أنقذ المدرب السويسرى كولر بسبب غياب ديانج ومروان عطية بعد التألق.

وتابع: كنت أتمنى مواجهة الأهلى ضد صن داونز فى المباراة النهائية والفريق الأحمر لم يخشى اى فريق والنتائج السابقه لم تؤثر على هذة المواجهة ولن تحدث مرة أخرى.

وأشار: محمد عبد المنعم يشبه أشرف قاسم وهانى رمزى فى طريقة اللعب ولا بد من الهدوء فى التعامل مع بعض الكرات.

