عاجل.. جافي يجبر برشلونة على التخلص من القناص

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي برشلونة تحديات اقتصادية تهدد قدرته على الاحتفاظ بجميع نجومه في الموسم المقبل.

جافي يجبر برشلونة على التخلص من القناص

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس خيار التضحية بالمهاجم البرازيلي فيتور روكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رغم أن روكي يتمتع بمعدل جيد في إحراز الأهداف، إلا أن المدرب تشافي هيرنانديز لم يعتمد عليه في الجزء الحاسم من الموسم.

تشير الصحيفة إلى أن العائق الأساسي الذي يمنع استمرار روكي هو قانون اللعب المالي النظيف، حيث لم يستطع برشلونة تسجيل عقده إلا لمدة 6 أشهر فقط.

وسيحتاج برشلونة إلى إعادة تسجيل عقد روكي في رابطة الليجا مرة أخرى الصيف المقبل.

أوضحت الصحيفة أن تسجيل عقد روكي يحتل المركز الرابع في قائمة أولويات برشلونة، بعد ضم لاعب وسط وجناح أيسر جديدين، بالإضافة إلى إعادة تسجيل عقد جافي الصيف المقبل.

بما أن تشافي يفضل الخيارات الثلاثة الأولى، فمن المرجح التضحية بفيتور روكي إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي لبرشلونة.

يفهم مسؤولو برشلونة أن روكي قد يكون أحد نجوم المستقبل في الفريق، لذا يخططون للاستغناء عنه على سبيل الإعارة فقط.