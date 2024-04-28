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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد أرسنال بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد أرسنال بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لواحدة من أهم مباريات الموسم، حيث يلتقي آرسنال مع توتنهام في ديربي شمال لندن، وذلك في إطار الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وتوتنهام من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ديربي شمال لندن: صراع على القمة بين آرسنال وتوتنهام

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى آرسنال للحفاظ على صدارة الترتيب وتعزيز حظوظه في التتويج بلقب الدوري، بينما يطمح توتنهام في تحقيق الفوز من أجل التواجد في أحد مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يدخل آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه للعديد من الانتصارات في المباريات الأخيرة، حيث يتصدر الترتيب برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يُدرك ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن الفوز هو السبيل الوحيد للحفاظ على صدارة الترتيب، وأي نتيجة أخرى قد تُهدد حظوظه في التتويج باللقب.

في المقابل، يسعى توتنهام لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يُدرك أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، صعوبة المباراة، لكنه يثق في قدرات لاعبيه على تحقيق الفوز.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يتميز كلاهما بوجود لاعبين مميزين قادرين على حسم النتيجة.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام

تنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات آرسنال وتوتنهام



سبق أن التقي الفريقان في 192 مباراة، في جميع المسابقات، نجح أرسنال في تحقيق الفوز في 80 مباراة، بينما فاز توتنهام 61 مباراة، وحسم التعادل 51 مباراة، واستطاع لاعبو أرسنال تسجيل 293 هدفا في شباك توتنهام، بينما تلقت شباكه 256 هدفا.

كما استطاع أرسنال تحقيق الفوز على توتنهام، بثلاثية لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول، على ملعب «الإمارات»، ويطمح أرسنال في تحقيق الفوز في مباراة الدور الثاني، حيث لم يستطع الجانرز تحقيق ذلك منذ موسم 2013-2014.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام

تُنقل مباراة آرسنال وتوتنهام، التي تقام اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر العديد من القنوات الفضائية العربية.

أبرز هذه القنوات هي:

beIN Sports HD1: هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق حفيظ دراجي.

beIN Sports Max 1: تُعرض المباراة على هذه القناة أيضًا، لكن مع تعليق مختلف.

TyC Sports: تُعرض المباراة على هذه القناة في أمريكا الجنوبية.

ESPN: تُعرض المباراة على هذه القناة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

BT Sport: تُعرض المباراة على هذه القناة في المملكة المتحدة.

Sky Sports: تُعرض المباراة على هذه القناة في المملكة المتحدة.

يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة beIN Sports Connect.

جدول ترددات قنوات beIN Sports

إليك جدول ترددات قنوات beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports HD 1 12527 عمودي 27500 beIN Sports Max 1 12527 عمودي 27500

ترتيب ارسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي تتبقى له مواجهة مؤجلة، ويعلم الجانرز ومدربهم ميكيل أرتيتا أن الفوز هو الحل السحري.



ولعب آرسنال 34 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع 77 نقطة في الصدارة، فاز في 24 مباراة وتعادل في 5 وخسر في مثلها.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد توتنهام