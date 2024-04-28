نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجيل الحالي من المنتخب الوطني وأن الجيل السابق كان يشهد كثرة في عدد اللاعبين المتألقين وكانت المنافسة أكبر.

تصريحات حسام غالي

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك من صنع أرقام مرعبة ولكن يبقى الجيل القديم مليئا بالنجوم، وكان هناك أسماء كبيرة في كل المراكز.

وأضاف: في فترة معينة كانت هناك ظروف صعبة بسبب توقف النشاط الرياضي وأغلب اللاعبين بالاهلي وقتها كان عليهم التزامات مالية.

وتابع: كان لا بد من محاولة مساعدة اللاعبين حتى لا تؤثر هذه الأزمات على تركيزهم بالملعب.

وأشار إلى أن هناك سيطرة على غرفة الملابس داخل النادي الأهلي وهو أحد أهم أسباب تحقيق البطولات خلال الفترة الماضية.

