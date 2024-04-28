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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن الزمالك Zamalek أمام دريمز dreams.. مشاهدة الزمالك × دريمز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2024، وسط حالة من الغيابات، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغانى في مباراة حسم التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في السابعة مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة وسط طموحات خطف بطاقة الصعود إلى نهائي البطولة، رغم الغيابات التي يعانى منها الفريق.

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غيابات بالجملة في لقاء الزمالك ودريمز



ويغيب عن الزمالك أمام دريمز الغانى كل من محمود عبد الرازق شيكابالا، ويوسف أوباما، ومحمد صبحى، محمد اشرف روقا، ومحمود الونش، محمد عبد الشافى للإصابة.

كما يتغيب الثلاثى عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد في القائمة الأفريقية للزمالك لمشاركتهم مع أنديتهم في دورى الأبطال والكونفدرالية خلال النسخة الجارية، بينما يتغيب محمود علاء لأسباب فنية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز

مباراة الزمالك ودريمز، تنطلق في تمام السابعة بتوقيت مصر (الرابعة بتوقيت غانا)، اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في كوماسي.

وتذاع مباراة الزمالك ودريمز عبر قناة بي إن سبورتس 6، بتعليق علي محمد علي.

ويبحث الزمالك عن التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما وصل للمرحلة نفسها في نسخة 2019 وتوج باللقب.

تصريحات مدرب الزمالك للفجر بشأن اللقاء مع دريمز

وقال عبد الكريم مدرب دريمز في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الفريق مستعد بكل قوته للمنافسة وفي كامل حماسة لخوض مباراة الزمالك مساء اليوم من أجل التأهل للنهائي".

وتابع قائلا: "نحن قادرين على الفوز المباراة في الديار، من الممكن تحقيق الفوز بالنظر لمباراة القاهرة، وغم اننا فريق صغير مقارنًا بنادي كبير مثل الزمالك".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

تُنقل مباراة إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين فريقي الزمالك المصري ودريمز الغاني، والتي تقام اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

أبرز هذه القنوات هي:

بي إن سبورتس 6: هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بي إن سبورتس 2: تُعرض المباراة على هذه القناة أيضًا، لكن مع تعليق مختلف.

بي إن سبورتس Max 1: تُعرض المباراة على هذه القناة مع تعليق إنجليزي.

يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة بي إن سبورتس Connect.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس على النايل سات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز بي إن سبورتس 6 11054 أفقي 27500 بي إن سبورتس 2 11747 عمودي 27500 بي إن سبورتس Max 1 12527 عمودي 27500

تشكيل الزمالك لمباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية