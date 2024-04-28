عاجل - شاهد Zamalek اليوم.. بث مباشر مباراة دريمز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد Zamalek اليوم.. بث مباشر مباراة دريمز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2024، بنتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مباراة الزمالك ودريمز إف سي الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية معلومات شاملة عن اللقاء تتضمن: موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة، تردد القنوات الناقلة، تشكيلة الزمالك، معلق اللقاء، تاريخ مواجهات الفريقين، قائمة الزمالك.



موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية

يواجه نادي الزمالك اليوم فريق دريمز، في المباراة التي تجري على ملعب بابا يارا الدولي، ضمن مباريات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد دريمز في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد 28-4-2024 بتوقيت مصر.

ويوافق توقيت ماتش الزمالك اليوم الساعة 6 بتوقيت وليبيا والسودان.

وياتي ميعاد ماتش الزمالك ضد دريمز الساعة 7 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

ويوافق موعد الزمالك الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن.

وتأتي مباراة الزمالك ضد دريمز اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

ويوافق موعد مباراة الزمالك الساعة 5 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز في نصف نهائي الكونفدرالية

جاءت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز في الذهاب والتى أقيمت على ملعب استاد الفاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية



تعتبر قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز اليوم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويتم إذاعة مباراة الزمالك اليوم عبر تردد قناة بين سبورت 6، وتستطيع مشاهدة المباراة فور بدء ماتش الزمالك عبر التردد التالي:

تردد beIN Sports 6 القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم على النايل سات اليوم في الكونفدرالية

تردد قناة بين سبورت 6- beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على النايل سات كما يلي:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

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معلق مباراة الزمالك اليوم فى إياب نصف نهائي الكونفدرالية

اختارت قنوات بين سبورت معلق مباراة الزمالك في لقاء الإياب وهو المعلق الرياضي الشهير على محمد على.



تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة دريمز

يأتي تشكيل الزمالك اليوم لمواجهة دريمز في مباراة الإياب كما يلي:



حراسة المرمى محمد عواد- معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد. خط الوسط نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- ترافيس موتيابا– إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبدالله «نيمار»- مهاب ياسر. خط الدفاع عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الدفاع محمود عبدالرازق «شيكابالا»- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى «زيزو» خط الهجوم سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

تاريخ مواجهات الزمالك ودريمز قبل لقاء العودة

تضمن تاريخ مواجهات الزمالك ودريمز مواجهة وحيدة هي مواجهة دور ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الدورة الحالية والتى انتهت بالتعادل السلبي، وتقابل الزمالك مع أندية غانية أخرى 5 مرات، خسر 3 منها وتعادل في مباراة وفاز في ماتش وحيد.