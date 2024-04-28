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أحمد جودة - القاهرة - حسم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مستقبل المدافع الشاب ب أو كوبارسي لاعب الفريق مع النادي الكتالوني.

وتناولت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع المدافع الشاب ب أو كوبارسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لابورتا يحسم مستقبل كوبارسي مع برشلونة

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة رفض فكرة التخلي عن كوبارسي في الفترة المقبلة حيث أنه يريد بقائه مع الفريق حيث أنه يعتبر جزء من مشروع النادي.

وذكرت أن مسئولو النادي الكتالوني قدموا عرض للمدافع ب أو كوبارسي لمدة خمسة مواسم وسوف يتم توقيع العقد عندما يبلغ اللاعب 18 عام.

وتمكن ب أو كوبارسي من لفت انتباه العديد من الأندية الكبرى للتعاقد معه في الفترة الأخيرة بعد ظهوره بمستوى مميز جدا مع النادي الكتالوني.

