نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهله الثاني بالكونفدرالية.. حكاية 15 نهائي خاضها الزمالك في بطولات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق دريمز الغاني.

وفاز الزمالك على نظيره دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وينتظر الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية، المتأهل من فريقي نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الأحد.

تاريخ الزمالك في النهائيات الأفريقية

مباراة الزمالك ودريمز

خاض الزمالك 15 نهائي في بطولات إفريقيا المختلفة قبل نهائي الكونفدرالية هذا الموسم بواقع (8 دوري أبطال إفريقيا – 5 السوبر الأفريقي – 1 الكونفدرالية – 1 كأس الكؤوس الأفريقية).

حقق الفارس الأبيض 11 لقبًا ببطولات إفريقيا (5 دوري أبطال إفريقيا – 4 السوبر الأفريقي – 1 كأس الكؤوس – 1 الكونفدرالية)، بينما أخفق 4 مرات طوال تاريخه.

- دوري أبطال إفريقيا

شارك الزمالك في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات عبر تاريخه ويعد ثالث أكثر الأندية وصولًا للنهائي بعد الأهلي والترجي، وحقق اللقب 5 مرات، فيما خسر في 3 نسخ أخرى.

- كأس الكؤوس الأفريقية

تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية مرة وحيدة في تاريخه عام 2000 وحصد اللقب على حساب فريق كانون ياوندي الكاميروني.

- الكونفدرالية

تأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما صعد لأول مرة عام 2019 وحقق لقب البطولة القارية وقتها على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

- السوبر الأفريقي

خاض الزمالك نهائي كأس السوبر الأفريقي 5 مرات عبر تاريخه، نجح في تحقق اللقب 4 مرات، بينما فشل في مرة وحيدة عام 2001 أمام فريق هارتس أو أوك الغاني.