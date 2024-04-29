نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان للمرة الثانية في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتملت أطراف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" وذلك بعد تأهل نهضة بركان رسميا عقب انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري.

وشهدت مباراة نصف نهائي بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان سلسة أزمات متلاحقة بداية من مباراة الذهاب وتحديدا بسبب" الصحراء الغربية".



بداية الأزمة

فتيل الأزمة اشتغل في الجزائر بعد احتجاز معدات الفريق المغربي بعد وجود خريطة المغرب على قميص نهضة بركان ومطبوع عليها منطقة الصحراء الغربية محل الخلاف بين البلدين.

وبناء على ذلك لم تقام المباراة في موعدها مع اعتبار الفريق المغربي متفوقا بثلاثية.

وفي مباراة الإياب رفض الفريق الجزائري خوص اللقاء على الرغم من السفر للمغرب ليكرر السيناريو ذاته وعليه ضمن نهضة بركان التأهل.

وجمع الفريقين نهائي سابق عام 2019 توج فبه الزمالك باللقب.