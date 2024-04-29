نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ايقاف قيد الزمالك 3 فقرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك وذلك بسبب المستقات المتأخرة لواحد من لاعبيه السابقين.

ايقاف قيد الزمالك

وكشف فيفا على موقعه أن نادي الزمالك من الأندية الممنوعة من التعاقدات الجديدة والقيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب المستحقات المالية للمهاجم المغربي خالد بو طيب، والذي أعلن عنها نادي الزمالك منذ أيام.

يذكر ان الزمالك سبق وأن نجح في حل مشكلة القيد خلال يناير الماضي بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة ونجح في ضم بعض الصففات أبرزها عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

قبل ان يفاجئ الفيفا إدارة حسين لبيب بوقف القيد مجددا حتى دفع مبلغ الغرامة المستحقة للدولي المغربي السابق وهي التي تبلغ مايزيد عن 2 مليون يورو.