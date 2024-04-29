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أحمد جودة - القاهرة - تحدث يوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني عن نجاح ريال مدريد في دوري الأبطال، مبديًا إعجابه الشديد بقدرات لاعبي الملكي في البطولات المختلفة.

كيميتش يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

حيث أكد كيميتش في المؤتمر الصحفي:" أن الأمر لا يتعلق بالحظ فقط من أجل تحقيقهم الفوز.

وتابع:" عندما فازوا بدوري أبطال أوروبا قبل عامين، كانوا متأخرين في كثير من الأحيان لكنهم تمكنوا من تغيير الأمور".

وأضاف:" لا يمكننا أن نسميه مجرد حظ في هذه الحالة، فهم يتمتعون بالكثير من الخبرة، ويؤمنون بقوة في قدراتهم وهم مقتنعون بأنهم قادرون دائمًا على التسجيل ".

ومن المقرر أن تقام مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.