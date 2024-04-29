نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح "مفاجأة مدوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي من رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح

وأكدت شبكة فوتبول إنسايدر الإنجليزية أن نادي ليفربول يرحب بفكرة بيع النجم المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خلافه مع كلوب.

وأوضحت أن مسؤولي الريدز حددوا سعر بيع صلاح حيث يريدون الحصول على مبلغ مادي يتراوح بين 100 مليون جنيه إسترليني إلى 150 مليون.

وذكرت أن نادي ليفربول يتوقع وصول عرض مالي ضخم من أجل ضم محمد صلاح من دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتعد أهم الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح هو نادي اتحاد جدة الذي كان يرغب في ضمه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

