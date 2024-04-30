نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
شهدت القائمة وجود باسم مرسي وخالد النبريصي، وجاءت كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - كمال السيد
خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى - عصام صبحي.
خط الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - نادر فرج
خط الهجوم: خالد النبريصي - باسم مرسي - أحمد الشيخ - حمادة صلاح - إيريك تراوري