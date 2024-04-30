إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012