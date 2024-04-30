نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابعها الحين.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم موعد الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد على أراضي ملعب الجوهرة المشعة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك 2024، وقد تعتبر هذه المواجهة السابعة بين الفريقين في الموسم الجاري، وسبق لهما أن تقابلا في كافة البطولات التي شاركوا فيها هذا الموسم المحلية والقارية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم



وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي كيفية متابعة المباراة الهامة، خلال عمليات البحث الكثيرة والمتزايدة اليوم وكل يوم حول معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، وسوف يتم انطلاق هذه المبارة في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على اراضي ملعب الجوهرة المشعة، حيث إن قد تُذاع مباريات كأس الملك السعودي على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية “SD”،وسوف تكون القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدور نصف النهائي هي الأولى SSC 1، وقد جاء تردد هذه القناه على النحو الاتى..



تردد قناة SSC 1 HD

حيث إن قد جاء التردد: 12380.

وجاء الاستقطاب: أفقي.

وجاء الترميز: 27500.

وجاء التصحيح: 3/4.



موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024



وبالنسبة لموعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 سوف يكون اليوم الثلاثاء بتاريخ 30 أبريل 2024، وسوف يتم انطلاق هذه المبارة في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على اراضي ملعب الجوهرة المشعة،حيث إن قد تُذاع مباريات كأس الملك السعودي على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية “SD”.

تشكيل الهلال المتوقعة في مباراة الاتحاد



وبالنسبة لتشكيل الهلال المتوقعة في مباراة الاتحاد فقد جاء التشكيل اليوم على النحو الآتى..

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، على البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، ميشال ديلجادو، سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيش.