نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لـ كاسترو.. إصابة نجم النصر وغيابه عن مباراتي الخليج والوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي معضلة قبيل مواجهة الخليج، حيث تناولت الأنباء الصحفية السعودية الحديث عن الوضع الصحي لأبرز لاعبي النصر وإمكانية مشاركته في اللقاء المرتقب.

ذكرت "الرياضية" أن نادي النصر سيخوض المباراة دون جهود لاعبه عبد الرحمن غريب، الذي استبعده كاسترو من التشكيلة بسبب إصابة شديدة لحقت به مؤخرًا.

إصابة عبدالرحمن غريب تضع كاسترو في مأزق

وأفادت الصحيفة بأن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة غريب بشد في العضلة الخلفية، مما يتطلب فترة تعافي وعلاج تمتد لعشرة أيام.

سيغيب غريب عن مباراة النصر ضد الخليج بسبب هذه الإصابة، وكذلك عن مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي، لكن من المحتمل أن يعود للملاعب في لقاء الأخدود، بناءً على تقدم حالته الصحية.

إحصائيات غريب مع النصر

لعب عبد الرحمن غريب 36 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات، حيث أحرز سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.