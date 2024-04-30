جلسة خاصة للمدافعين أبرز ملامح مران الإسماعيلي الختامي قبل مواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي، استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها، غدا، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة خاصة للمدافعين أبرز ملامح مران الإسماعيلي الختامي

شهد المران حالة من التركيز الكبير بين اللاعبين، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل إسعاد الجماهير.

وعقد الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، جلسة مع المدافعين لمعالجة بعض الأمور الفنية، لتجنب الأخطاء في لقاء الغد.

وخاض حراس المرمى، بقيادة الكابتن مصطفى كمال، تدريبات خاصة حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات.

