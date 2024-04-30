رئيس نادي كريستال بالاس يهاجم صلاح.. ليس جيدًا كما يصوره الناس

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سيمون جوردان، المالك السابق لنادي كريستال بالاس، عن عدم حبه للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول وذلك بعد موقفه تجاه مدربه يورجن كلوب.

رئيس نادي كريستال بالاس يهاجم صلاح

وتحدث الجميع عن موقف محمد صلاح تجاه يورجن كلوب، عندما اندفع غاضبًا إليه بعدما قرر الأخير مشاركة المصري بديلًا أمام وست هام في الدقيقة "81".

وانتهت المباراة بين الفريقان في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة ال35 من الدوري الإنجليزي على ملعب "لندن الأولمبي"، وشهد اللقاء تعادل الفريقين بهدفين لمثليهما.

وقال سيمون جوردان في تصريحاته عبر شبكة "talkSPORT" الإنجليزية: "ما سأقوله أعلم جيدًا أنه يثير الجدل كما أن البعض سيقول كم أنا مهرج، لكنني لست من محبي محمد صلاح".

وتابع: "أعتقد أنه يلعب في فريق جيد جدًا وهو ليفربول، الذي يصنع الكثير من الفرص للاعبين".

وأكد مشن هجومًا على صلاح: "الحقيقة انني لست معجبًا به كثيرًا، لا أعتقد أنه جيدًا كما يصوره الناس، أعتقد أنه يغطس من أجل الحصول على ضربات جزاء، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لاعبًا جيدًا في الظروف المناسبة فقط، ليس إلا".

وأكمل: "أعلم أن صلاح سجل الكثير ولكن عندما تصبح الأمور صعبة، يستطيع بعض اللاعبين فعل ذلك والبعض الآخر لا يفعل ذلك، وأعتقد بأن صلاح يمكن أن يكون واحدًا من هؤلاء".

واختتم: "ماذا لم يدفع ليفربول لتوقيع عقد جديد؟، فمن المحتمل حصول النادي على الكثير من المال نتيجة بيعه، لا أعتقد أن الفريق في وضع يجعل صلاح يخرج فيه من الباب مجانًا في غضون عام".

