فيديو هدف فينيسيوس في مرمي بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز فينيسيوس جونيور، اللاعب البرازيلي البارز في صفوف ريال مدريد، هدفًا مهمًا للنادي الملكي في مرمى بايرن ميونخ خلال مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

بدأت المواجهة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب أليانز أرينا، القلعة البافارية.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين من الشوط الأول، استطاع فينيسيوس جونيور أن يضع الكرة في شباك الفريق الألماني بعد تسديدة متقنة، معلنًا عن تقدم ريال مدريد في النتيجة.