بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يتقدم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أحداث الشوط الأول لمباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سدد ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ في الدقيقة الأولى، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس أندري لونين.

وسجل فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23، بعد تمريرة بينية رائعة من توني كروس إلى زميله فينيسيوس الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 40، نفذها هاري كين بتسديدة قوية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أندري لونين.

ونفذ رودريجو سيلفا لاعب ريال مدريد في الدقيقة 44، ركلة حرة، عن طريق تسديدة قوية، ولكن ارتطمت بحائط الصدر ومرت إلى ركلة ركنية.