شاهد هدف ساني في مرمي ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، في تعديل النتيجة بتسجيله هدفًا في مرمى ريال مدريد، خلال لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

انطلقت المباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على أرض ملعب أليانز أرينا، القلعة البافارية.

وكان فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قد افتتح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 24 من الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من كروس.

هدف ساني ضد ريال مدريد

وعادل ساني النتيجة لبايرن ميونخ في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، عن طريق تسديدة قوية تهز شباك ريال مدريد معلنًا تعادل البافاري.