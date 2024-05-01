الرياضة

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تعادل مثير بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وهجوم على صلاح ومفاجآت بقائمة الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تعادل مثير بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وهجوم على صلاح ومفاجآت بقائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الحسم في البرنابيو.. ريال مدريد يتعادل أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ إيجابيًا أمام نظيره ريال مدريد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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الهلال يعبر عقبة الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي البطولة المحلية بعد الفوز على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين مقابل هدف بستاد الجوهرة المشعة منذ قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

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مفاجآت كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري "نايل"

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام نظيره الإسماعيلي والتي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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رئيس نادي كريستال بالاس يهاجم صلاح.. ليس جيدًا كما يصوره الناس

أعرب سيمون جوردان، المالك السابق لنادي كريستال بالاس، عن عدم حبه للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول وذلك بعد موقفه تجاه مدربه يورجن كلوب.

وقال سيمون جوردان في تصريحاته عبر شبكة "talkSPORT" الإنجليزية: "ما سأقوله أعلم جيدًا أنه يثير الجدل كما أن البعض سيقول كم أنا مهرج، لكنني لست من محبي محمد صلاح".

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ليفاندوفسكي يحسم الجدل حول رحيله عن برشلونة

أفادت مصادر إعلامية من ألمانيا بأن هناك تطورات  حديثة تخص مستقبل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البارز في فريق برشلونة الإسباني، وقراره بشأن الاستمرار أو الانتقال نظرًا لوجود عروض من السعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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